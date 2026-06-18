GenNx360 Capital Partners (“GenNx360”), società di private equity con sede a New York City che investe in aziende statunitensi del mercato medio-basso operanti nei settori dei servizi industriali e dei servizi alle imprese, è entusiasta di annunciare la promozione di Pratik Rajeevan a Partner.

Pratik vanta una notevole esperienza nelle transazioni, avendo investito in oltre dieci società-piattaforma e in 30 investimenti aggiuntivi durante il suo mandato presso GenNx360. La sua esperienza comprende investimenti nei settori aerospaziale e della difesa, dei servizi pubblici e dei servizi ambientali, e dei servizi di collaudo e ispezione. Pratik è un leader di rilievo negli investimenti in NVI, Shenandoah e Aeron nel portafoglio del GenNx360 Fund IV. Pratik ha guidato con successo investimenti e uscite in Miller Environmental e in Aero3 nel GenNx360 Fund III.

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Edward Lopez

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