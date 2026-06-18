The Fortegra Group, Inc., compagnia assicurativa globale specializzata, oggi ha annunciato la nomina di Anthony Katz a Vicepresidente senior, Accantonamento. Katz guiderà il team di attuari professionisti di Fortegra, e si occuperà dell'accantonamento, dell'assicurazione del credito, della rendicontazione statistica e di iniziative chiave, tra cui IFRS 17.

“Anthony vanta oltre 30 anni di esperienza in ambito attuariale e un impegno reale nel rafforzare le competenze alle quali si affidano i nostri partner di distribuzione”, ha commentato Rick Kahlbaugh, AD di Fortegra. “La sua esperienza nel settore dell'accantonamento, nella trasformazione attuariale e nei mercati internazionali sarà fondamentale per continuare a supportare i nostri partner di distribuzione”.

Attuario abilitato, Katz vanta qualifiche FCAS, FSA e MAAA, e porta oltre 30 anni di esperienza nei settori dell'accantonamento, della tariffazione e della trasformazione attuariale. Ha ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello presso ToaRe, Everest Re, Arch Insurance, Ernst & Young e ACE, e recentemente ha avuto l'incarico di attuario consulente indipendente, fornendo consulenza in vari ambiti attuariali.

Nel corso della sua carriera, Katz si è distinto per aver modernizzato le operazioni attuariali, tra cui l'automazione dei processi di accantonamento, implementando strumenti di intelligence in piattaforme di assicurazione e riassicurazione, e guidando iniziative di trasformazione attuariale su vasta scala. Katz ha conseguito una laurea in matematica con specializzazione in informatica dalla New York University.

Informazioni su Fortegra

Da oltre 45 anni Fortegra, tramite le sue controllate, propone soluzioni di gestione del rischio che aiutano persone e imprese a centrare il successo in un contesto di incertezza. Siamo una compagnia assicurativa multinazionale specializzata, con controllate nel campo assicurativo che vantano un rating di solidità finanziaria AM Best pari ad A- (Eccellente) e una categoria di dimensione finanziaria, sempre AM Best, pari a 'X'. Proponiamo una linea diversificata di prodotti assicurativi e di soluzioni di garanzia, sia per il mercato di competenza, sia per il comparto di eccesso e surplus. Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.fortegra.com .

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