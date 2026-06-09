Secondo le classifiche globali 2026 di Forrester (Nasdaq: FORR) Total Experience Score di 375 marchi valutati nelle regioni Asia Pacifico, Europa e Nordamerica nel 2025 e 2026, il 41% ha migliorato i punteggi, mentre solo il 3% ha peggiorato. Un'esperienza totale coinvolgente, calcolata unendo gli indici di Forrester Customer Experience Index (CX Index™), Brand Experience Index (BX Index™), e, per la prima volta, il nuovo Employee Experience Index (EX Index™) in una visione unificata delle prestazioni, può determinare una crescita straordinaria per i marchi.

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