FlexGen Power Systems, LLC. ("FlexGen"), un fornitore leader di soluzioni di accumulo di energia e software di gestione dell'energia, ha annunciato oggi che continua l'espansione della propria attività portando la sua presenza in Europa per aumentare la capacità di accumulo di energia su reti locali, aumentando l'affidabilità e l'economicità dell'energia.

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