Un anno prima dell'apertura di FEINDEF 27, FEINDEF, la fiera internazionale spagnola dedicata alla difesa e alla sicurezza, continua a mantenere un forte ritmo di commercializzazione, superando le edizioni precedenti alla stessa fase. L'esposizione ha già superato del 25% l'area espositiva totale occupata al FEINDEF 25, riflettendo il forte interesse nel settore a partecipare alla prossima edizione e rafforzando l'interesse tra la costante crescita del settore della difesa e della sicurezza.

Organizzata da Fundación Feindef, l'esposizione aprirà i battenti alla sua quinta edizione dal 18 al 20 maggio 2027 a IFEMA Madrid, con l'obiettivo di consolidare una nuova fase di crescita e rafforzare la sua posizione di piattaforma internazionale di spicco che raduna istituzioni, stakeholder del settore e professionisti provenienti dall'ecosistema della difesa e della sicurezza.

In questo contesto, si prevede che FEINDEF 27 superi gli 89.000 m² di area espositiva totale, rappresentando un aumento del 46% rispetto a FEINDEF 25 e ampliandone la capacità per accogliere sia grandi gruppi industriali che nuove aziende che fanno il loro ingresso nell'ecosistema.

Una forte domanda e una crescente dimensione internazionale

Il progresso nella commercializzazione si riflette anche nell'evoluzione della base degli espositori. Attualmente, il 37% degli espositori confermati è costituito da nuovi partecipanti, dimostrando così la capacità della fiera di attrarre nuovi attori strategici. Di questi, il 26% è costituito da aziende internazionali, un fatto che consolida la dimensione globale di FEINDEF e il suo ruolo di piattaforma per il dialogo, la cooperazione e la creazione di commercio su scala internazionale.

Questo slancio è accompagnato da un alto livello di fedeltà tra le aziende che hanno partecipato a edizioni precedenti. Molti degli espositori che ritornano a FEINDEF hanno aumentato l'area espositiva noleggiata di circa il 30% per l'edizione 2027, un fatto che riflette la loro fiducia in FEINDEF come ambiente per aumentare la visibilità, il posizionamento e lo sviluppo commerciale.

Questa tendenza si allinea con le aspettative registrate dopo l'ultima edizione, dove l'86% dei partecipanti ha dichiarato la propria intenzione di tornare, consolidando ulteriormente FEINDEF come una piattaforma preziosa per il settore.

"Il progresso raggiunto nella commercializzazione di FEINDEF 27 conferma che la fiera si è stabilita come una piattaforma di spicco per il settore, le istituzioni e le capacità di difesa e sicurezza. Non si tratta di un semplice aumento di dimensioni, ma anche della continua evoluzione dell'ecosistema che rappresenta, un settore che sta diventando più ampio, più diversificato e sempre più internazionale. Il nostro obiettivo è continuare a costruire una piattaforma utile in grado di generare reali opportunità di collaborazione, promuovendo partnership strategiche e contribuendo allo sviluppo di un'industria moderna, innovativa e competitiva", ha spiegato Ángel Olivares, Presidente di Fundación Feindef.

La crescita sostenuta rafforza la sua posizione

L'evoluzione di FEINDEF 27 si basa sulla traiettoria di crescita sostenuta della fiera nelle ultime edizioni. FEINDEF 25 ha accolto più di 43.300 visitatori, radunato quasi 630 espositori e assistito alla partecipazione di rappresentanti di 68 Paesi, consolidando la sua posizione come uno dei più importanti eventi internazionali del settore.

La crescita negli indicatori chiave, quali area espositiva totale, partecipazione degli espositori e presenza internazionale, riflette il consolidamento di FEINDEF come il punto di incontro più importante per il settore della difesa e della sicurezza in Spagna e come una fiera di riferimento sulla scena europea.

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