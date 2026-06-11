Cinque anni dopo il lancio al di fuori del Nordamerica, la comunità di Faire di oltre 100.000 commercianti al dettaglio e 50.000 marchi in più di 30 Paesi in Europa, Australia e Nuova Zelanda mostra un settore retail innovativo e florido, ben oltre le grandi città.

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Faire Celebrates 5 Years of Growth in Europe

"Sono stati cinque anni fenomenali per Faire a livello internazionale, con prospettive di opportunità mai così chiare”, ha dichiarato Olivier Buffon, VP e Responsabile dei rapporti internazionali di Faire. “L'Europa rappresenta un mercato della vendita al dettaglio paragonabile al Nordamerica per dimensioni, e le sfide che Faire è stata creata per affrontare esistono ovunque si trovi il commercio al dettaglio indipendente. Una piattaforma globale è più utile a tutti, pertanto siamo molto orgogliosi di supportare le aziende che diventano più sicure e più globali nelle loro modalità commerciali”.

Una rete di commercianti al dettaglio che comprende decine di migliaia di città

Il commercio al dettaglio indipendente è vivace e si trova ben oltre le grandi città, con dettaglianti diffusi in migliaia di cittadine e comunità. Nei suoi mercati europei più grandi, i rivenditore della rete Faire si trovano in:

15.000 cittadine e paesi nel Regno Unito

23.000 comuni in Francia

8.000 comuni in Germania

Al di fuori del Nordamerica, i commercianti al dettaglio hanno formato oltre 1 milione di relazioni con marchi, acquistando collettivamente più di 22 milioni di prodotti.

I rivenditori al dettaglio stanno spendendo di più e tornano più spesso

Con l'aumento del numero di commercianti al dettaglio e marchi che entrano a far parte del network di Faire, l'esperienza migliora per tutti, con forniture più consistenti, migliori corrispondenze tra commercianti al dettaglio e marchi e più opportunità di crescita. Nei mercati internazionali di Faire dal 2022:

i commercianti al dettaglio stanno spendendo di più per ordine (+20%) e notevolmente di più all'anno (+156%)

Il numero di ordini ricevuto da ogni marchio è cresciuto del 123%

Gli ordini ripetuti dei dettaglianti stanno aumentando (+30%), con più di una nuova relazione dettagliante-marchio che porta a un secondo ordine entro 90 giorni

E i risultati sono concreti: più di 120 marchi internazionali hanno superato 1 milione di dollari di fatturato nel network di Faire.

Il commercio locale sta aumentando a livello internazionale

Per molte aziende indipendenti, vendere a livello internazionale è storicamente sempre stato costoso e impegnativo in termini di tempo. L'espansione internazionale di Faire ha reso accessibile il commercio transfrontaliero B2B. Di conseguenza:

il 26% dei marchi della rete Faire ora vendono i loro prodotti all'estero

Quei marchi esportano a una media di cinque Paesi ciascuno

Per aziende che un tempo operavano all'interno di un solo mercato, questo apre una frontiera totalmente nuova di opportunità commerciali. Max Adorian, direttore delle operazioni presso Living Things, un marchio britannico di bevande salutistiche: “Faire è diventato rapidamente uno dei nostri principali canali di vendita all'ingrosso, aiutandoci a raggiungere commercianti al dettaglio indipendenti distribuiti in tutto il Regno Unito e a livello internazionale ai quali altrimenti non avremmo avuto accesso. Abbiamo venduto negli Stati Uniti e in vari Paesi europei dove ora collaboriamo con importanti distributori di commercio al dettaglio”.

E nei vari mercati, stanno emergendo nuovi percorsi commerciali:

I marchi britannici esportano principalmente negli Stati Uniti, in Francia e in Canada

I marchi francesi raggiungono clienti negli Stati Uniti, in Germania e in Italia

I marchi tedeschi stanno creando rapporti con commercianti al dettaglio negli Stati Uniti, in Francia e in Svizzera

Acquistare a livello internazionale ha sempre significato incertezza sui costi aggiuntivi. Per aiutare i dettaglianti a effettuare ordini con fiducia, Faire mostra le imposte stimate in fase di pagamento, calcolate secondo l'origine di ogni prodotto, in modo da poter visualizzare il costo totale fin da subito e ordinare senza sorprese.

Costruire la piattaforma per realizzare il futuro del commercio al dettaglio indipendente

Faire continua a investire in strumenti per aiutare a far crescere sia i dettaglianti che i marchi. Questo mese, Faire lancia il suo strumento di pubblicità di commercio all'ingrosso, Promoted Listings, offrendo ai marchi europei la possibilità di rivolgersi direttamente ad acquirenti mirati e molto interessati a comprare in tutti i mercati. Promoted Listings diventerà un motore di crescita globale per i marchi, consentendo loro di raggiungere rivenditori molto interessati ed estendere la loro presenza in tutti i mercati. Fin dal lancio negli Stati Uniti e in Canada , quasi 12.000 marchi hanno già utilizzato il prodotto per ampliare la loro attività all'ingrosso, e sarà ora disponibile ai marchi in 30 Paesi europei.

Punti salienti del mercato

Regno Unito

Il mercato europeo più grande e sviluppato di Faire, con commercianti al dettaglio in 15.000 città.

Quasi 65 marchi hanno superato 1 milione di dollari di fatturato con Faire

Oltre 1.600 rivenditori supportati attraverso Open with Faire dal 2021, riducendo gli ostacoli all'apertura di un negozio indipendente

Francia

La presenza geografica più ampia di Faire in Europa, comprendente più di 23.000 comuni.

16 marchi hanno superato 1 milione di dollari di fatturato con Faire

1.500 commercianti al dettaglio supportati con Open with Faire

Germania

La rete di Faire comprende 8.000 città tedesche, un mercato in cui il commercio al dettaglio indipendente continua a mostrare segni di resilienza nonostante un ambiente impegnativo.

7 marchi hanno superato 1 milione di dollari di fatturato con Faire

330 commercianti al dettaglio supportati attraverso Open with Faire

"Ciò che ci rende più orgogliosi non è tanto la portata di ciò che abbiamo creato, quanto il significato di quella portata per le singole imprese. Dal 2021, solo con Open with Faire abbiamo aiutato quasi 5.000 commercianti al dettaglio internazionali ad aprire la loro attività. Dietro ognuna di queste realtà c'è un fondatore che ha rischiato ed è questo che ci spinge ad andare avanti. E con i marchi in mercati come Giappone e Messico che già vendono sulla piattaforma, le ambizioni di Faire si estendono ben al di là dell'Europa. I prossimi cinque anni vedranno la continua espansione della piattaforma per consentire l'accesso al commercio all'ingrosso a livello globale, aiutando i commercianti al dettaglio e i marchi indipendenti a fare ciò che amano e rafforzare il carattere unico delle loro comunità locali”, ha dichiarato Olivier Buffon, VP e Responsabile dei rapporti internazionali

Informazioni su Faire

Faire è una piattaforma online di commercio all'ingrosso utilizzata da commercianti al dettaglio indipendenti per scoprire, acquistare e vendere prodotti unici locali e provenienti da tutto il mondo. Faire opera sempre basandosi sui dati, preparando al meglio il terreno per i dettaglianti indipendenti tramite l'offerta di servizi come il termine di pagamento a 60 giorni e i resi gratuiti all'apertura degli ordini. Ciò consente di eliminare il rischio legato all'inventario e fornire più accesso al capitale, due fattori chiave che prima erano disponibili solamente presso le catene di vendita al dettaglio più grandi. La piattaforma fornisce ai brand degli strumenti avanzati per le vendite, il marketing e le analytics, così da aiutarli a semplificare le proprie attività di vendita all'ingrosso e consentirgli di concentrarsi sulla produzione di prodotti di qualità. Ad oggi, Faire ha facilitato oltre 10 milioni di nuove connessioni tra brand e retailer sulla propria piattaforma. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.faire.com .

Open with Faire è il programma di Faire pensato per aiutare nuovi dettaglianti indipendenti ad aprire la propria attività. Attraverso Open with Faire, i nuovi dettaglianti idonei possono accedere a un finanziamento massimo di 20.000 sterline con condizioni di pagamento a 60 giorni, dando loro la flessibilità di rifornire il punto vendita senza il rischio finanziario dei costi di inventario iniziali.

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