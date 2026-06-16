Energy Dome, un fornitore leader di soluzioni di capacità innovative per i servizi pubblici e l'infrastruttura IA, e Salt River Project (SRP), azienda pubblica no-profit di servizi energetici dell'area metropolitana di Phoenix, oggi ha annunciato un accordo per aggiungere un sistema di batterie da 19 megawatt (MW), a base di anidride carbonica (CO2) con autonomia di 10 ore alla rete. Si prevede che il progetto verrà collocato nel sito Coronado Generating Station (CGS) di SRP a St. Johns, Arizona, e verrà sviluppato nell'ambito di un contratto di concessione ventennale con Energy Dome proprietario e gestore della struttura e SRP distributore della produzione.

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Image: Rendering of Energy Dome’s energy storage system located at the Coronado Generating Station site

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