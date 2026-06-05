The Empire State Building Observation Deck (ESB) – l'attrazione n. 1 negli Stati Uniti, oggi ha annunciato altri programmi 2026 per gli appassionati di calcio a New York con la collezione di maglie più iconica al mondo dall'archivio Classic Football Shirts (CFS), una maglia CFS x ESB in edizione limitata, omaggi di merchandise ufficiali e illuminazioni speciali.

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Empire State Building Observation Deck Celebrates Soccer with World’s Most Iconic Soccer Jersey Exhibit, Custom ESB Jerseys, Player Visits, Lightings, and More

“Mentre il mondo arriva a New York per il suo atteso evento mondiale di calcio, i tifosi possono visitare la terrazza panoramica dell'Empire State Building per le viste più belle di Manhattan e una mostra dedicata al calcio unica nel suo genere”, ha dichiarato Dan Rogoski, general manager della terrazza.

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