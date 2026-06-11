Per le principali economie, la transizione verso un’industria a impatto climatico zero rappresenta una delle sfide principali per i prossimi decenni. Mentre l’Unione Europea si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l’obiettivo della Cina è di conseguirla entro il 2060. L’idrogeno è un fattore chiave per trasformare il settore manifatturiero e l’industria energetica di questi paesi. Tuttavia, lo sviluppo effettivo del mercato è in ritardo rispetto a questi ambiziosi obiettivi: secondo il Global Energy Report 2025, solo l’11% dei progetti incentrati sull’idrogeno e annunciati dall’inizio del decennio sono attualmente operativi o sono stati garantiti da decisioni riguardanti gli investimenti necessari.

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