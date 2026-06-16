Eastnets , un fornitore globale di soluzioni di conformità e pagamenti, oggi ha annunciato il lancio di FinCrime Intelligence Platform (FCIP), un nuovo livello di indagini e orchestrazione che aiuta le istituzioni finanziarie a unificare le operazioni in ambito di reati finanziari, migliorare la produttività degli investigatori e ottenere una visione unica del rischio tra AML (antiriciclaggio), sanzioni, KYC e frodi.

Mentre le attività dei reati finanziari diventano sempre più complesse, molte istituzioni faticano con strumenti investigativi frammentati e flussi di lavoro discontinui. FCIP affronta queste difficoltà fornendo un ambito di lavoro unico e controllato per gestire casi nei vari domini di conformità - senza sostituire i sistemi di rilevamento esistenti.

FinCrime Intelligence Platform di Eastnets offre la gestione centralizzata dei casi nei flussi di lavoro investigativo multilivello e strutturato in ambito AML, controllo delle sanzioni e KYC, con intelligenza artificiale assistiva e spiegabile per supportare, non sostituire, le decisioni umane, offrendo tracciabilità completa delle attività e supervisione manageriale.

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