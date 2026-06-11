Dopo il successo ottenuto a livello globale con la sua prima iniziativa dedicata al gaming e ai corretti stili alimentari, Dole Food Company annuncia oggi una nuova fase della partnership con Minecraft . La collaborazione si arricchisce di nuovi contenuti ed esperienze immersive, ponendo l’ananas al centro della nuova campagna per celebrare i 125 anni di tradizione di Dole legati a questo frutto simbolo.

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Dole Food Company has launched a second phase of its popular healthy gaming collaboration with Minecraft with new content, experiences and a focus on pineapples.

In programma dal 21 giugno al 3 ottobre 2026 , l’iniziativa rafforza l’impegno di Dole nel promuovere stili di vita più sani ( Making the World a Healthier Place ) mostrando a famiglie, gamer e nuove generazioni come una corretta alimentazione possa contribuire a migliorare energia, attenzione e performance, davanti allo schermo di gioco come nella quotidianità.

La nuova campagna fa seguito al grande successo della prima fase dell’iniziativa, che ha dimostrato l’efficacia di unire il mondo dei prodotti freschi all’engagement digitale. A livello globale, il programma ha generato un traffico eccezionale verso la landing page della campagna, registrando un numero di scansioni mensili superiore di oltre 20 volte rispetto ad altre recenti iniziative promosse dall’azienda. I consumatori hanno partecipato attivamente ai contenuti dell’operazione, contribuendo a generare oltre 2 milioni di visite alla landing page, milioni di visualizzazioni sui social media e centinaia di milioni di contatti organici a livello globale.

Il coinvolgimento degli utenti è andato ben oltre la semplice notorietà della campagna, traducendosi in azioni concrete e misurabili. L’iniziativa ha infatti ispirato un cambiamento nei comportamenti su larga scala : il 60% dei partecipanti ha dichiarato un aumento dell’intenzione di acquisto di prodotti Dole e oltre il 50% si è iscritto alla Newsletter Dole Nutrition per ricevere regolarmente contenuti su salute e benessere. Più del 70% dei consumatori ha scoperto la promozione nei punti vendita, a conferma del ruolo fondamentale che il packaging e il reparto ortofrutta rivestono come canali di coinvolgimento.

Al centro della prima campagna c'era il regalo esclusivo Banana Hoodie da poter usare per il proprio avatar all'interno del gioco e che ha fatto registrare un numero record di richieste. Sulla scia di questo successo, la seconda campagna introduce un nuovo accessorio digitale sviluppato in esclusiva per Dole, l’ Ananas Hoodie . La felpa con cappuccio a forma di ananas, disponibile per un periodo limitato su Dole.com/minecraft, permetterà ai giocatori di integrare il frutto iconico di Dole nella propria identità all'interno del gioco.

« La risposta alla nostra prima campagna con Minecraft ha dimostrato che i consumatori di oggi, in particolare quelli della Generazione Z e della Generazione Alpha, sono alla ricerca di esperienze che colleghino in modo significativo il loro mondo digitale e quello fisico .» - ha affermato William Goldfield, Director of Corporate Communications di Dole Food Company - “ E la frutta fresca può avere un ruolo importante in questo ecosistema ».

« Questa nuova fase consiste nel mettere a frutto ciò che abbiamo imparato dalla prima per ottenere un impatto ancora maggiore .» - ha aggiunto Goldfield - « Stiamo unendo la forza del nostro marchio, la rilevanza del mondo del gaming e il potere di una corretta alimentazione per creare un’esperienza autentica e coinvolgente, in grado di entrare in sintonia con le famiglie di tutto il mondo ».

La campagna introdurrà una nuova serie di contenuti ed esperienze pensati per aumentare l’engagement e rendere ancora più semplice e intuitivo il percorso di partecipazione. Tra le novità figurano una serie di ricette a base di ananas , pratiche ed energizzanti, studiate per favorire concentrazione e performance nel corso della giornata, insieme a nuovi puzzle digitali e attività immersive , volti ad incoraggiare momenti di svago e divertimento anche offline. Le informazioni nutrizionali metteranno in evidenza come l'idratazione, gli zuccheri naturali e i nutrienti essenziali della frutta fresca contribuiscano a fornire energia durante il gioco e le attività quotidiane.

Nei punti vendita, Dole valorizzerà il reparto ortofrutta come punto di contatto privilegiato con il consumatore, trasformandolo in uno spazio di engagement grazie ai QR code presenti sugli sticker delle banane e sui collarini degli ananas e che daranno accesso a contenuti ed esperienze digitali dedicate.

La landing page della campagna continuerà a rappresentare il punto di riferimento centrale dell’iniziativa, offrendo accesso a ricette, attività scaricabili, contenuti educativi e materiali esclusivi pensati per prolungare l’esperienza ben oltre il tempo trascorso davanti allo schermo di gioco.

Ancor più globale, infine, questa nuova release di campagna, con il programma che verrà esteso anche a Svezia e Francia, grazie alle versioni dell’iniziativa nelle rispettive lingue.

Elementi della campagna :

Sticker sulle Banane Dole ® : 10 nuovi adesivi (7 per l’Europa)

10 nuovi adesivi (7 per l’Europa) Collarini sugli Ananas Dole ® : un unico collarino con accesso diretto alla landing page di campagna

un unico collarino con accesso diretto alla landing page di campagna Materiali POS per i punti vendita : sagome dei personaggi, stopper e cartelli informativi da esporre nei reparti ortofrutta

: sagome dei personaggi, stopper e cartelli informativi da esporre nei reparti ortofrutta Ampia attività sui social media attraverso i canali ufficiali Dole

attraverso i canali ufficiali Dole Landing page della campagna disponibile in inglese, tedesco, italiano, greco, francese, olandese e svedese

disponibile in inglese, tedesco, italiano, greco, francese, olandese e svedese Sei ricette a tema gaming , sviluppate dalla Nutrizionista Dole

, sviluppate dalla Nutrizionista Dole Articoli di educazione alimentare , dedicati al legame tra spuntini salutari, energia e performance di gioco

L’azienda guarda con grande entusiasmo al focus di prodotto scelto per questa edizione della campagna. Ponendo l’ananas al centro dell’iniziativa, Dole celebra infatti un importante traguardo della propria storia: da 125 anni questo frutto rappresenta un elemento distintivo dell’identità aziendale e testimonia l’impegno costante del brand nell’aiutare le persone a compiere scelte alimentari più consapevoli e ad adottare abitudini salutari durature.

La collaborazione tra Dole e Minecraft continuerà a evolversi per tutta la durata della campagna con nuovi contenuti, attivazioni sui social media ed esperienze in-store pensate per mantenere vivo il coinvolgimento dei consumatori e continuare a ispirarli attraverso un approccio divertente e interattivo.

Tutti gli elementi della campagna saranno disponibili su www.dole.com/minecraft

About Dole Food Company

Dole Food Company, part of Dole plc, is one of the world’s largest producers and marketers of high-quality fresh fruit and fresh vegetables. Dole is an industry leader in many of the products it sells, as well as in nutrition education. For more information, please visit www.dole.com .

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William Goldfield

818-292-0548

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345 2716595

cristina.bambini@dole.com





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