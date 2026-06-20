Plasma oggi ha annunciato il lancio di Plasma One , il suo prodotto finanziario progettato per rendere i dollari digitali utilizzabili come valuta da spendere, inviare e guadagnare ogni giorno.

Plasma One è progettato per dare alla stablecoin le caratteristiche del denaro, in una moneta migliore: più accessibile, affidabile ed efficiente. Per anni, l'adozione della stablecoin è stata limitata da un sistema frammentato e un'esperienza dell'utente piuttosto deludente. Abbiamo visto wallet da una parte, cambi valuta dall'altra, oltre a costose opzioni di uscita tra dollari digitali e attività giornaliere. Plasma One raccoglie questa esperienza in un'unica app, dando agli utenti un modo semplice di spendere, inviare e guadagnare con la stablecoin da un unico conto a zero spese.

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