Data Center World , l'evento principale per l'ecosistema globale dei data center, presenta il lancio di Data Center World Europe . Oggi, Data Center World Europe annuncia il Programma della conferenza per l'evento di apertura. Nell'arco di due giorni, Data Center World Europe affronta la sfida più urgente del settore: trasformare lo scenario energetico dei data center in Europa. L'evento riunisce operatori, tecnici, fornitori di cloud, colossi informatici e innovatori nella gestione energetica per scambiare strategie attuabili e approfondimenti rivoluzionari che portano a risultati concreti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260610674084/it/

Contatto per i media

Meryl Franzman

Data Center World Europe

Meryl.Franzman@informa.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire