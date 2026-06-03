Danube Properties , uno dei principali promotori immobiliari degli EAU, è pronto a rafforzare la propria presenza internazionale con il lancio del suo nuovo ufficio vendite nel centro di Londra. Situato al numero 44 di Brompton Road, Knightsbridge, SW3 1BW, il nuovo ufficio segna un ulteriore traguardo dell'espansione in atto dell'azienda nel Regno Unito.

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Atif Farid, Head Business Development (UK); Rizwan Sajan, Founder and Chairman of Danube Group; and Adel Sajan, Managing Director of Danube Group, at the launch of Danube Properties' new sales office in Central London. (Photo: AETOSWire)

L'apertura segue l'inaugurazione due anni fa del primo ufficio nel Regno Unito di Danube Properties ad Harrow, che ha creato una solida connessione con investitori e acquirenti di case alla ricerca di opportunità immobiliari a Dubai. Sulla scia di tale slancio, il nuovo ufficio di Knightsbridge ambisce a offrire una migliore accessibilità e servizi personalizzati ai clienti nel centro di Londra e nelle aree circostanti.

* Source : AETOSWire

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Avinash Lohana

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