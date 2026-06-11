A seguito del successo del suo round di finanziamento da 240 milioni di dollari, Focused Energy continua a promuovere sistematicamente l'industrializzazione della fusione laser come sua attività centrale. Allo stesso tempo, l'azienda prevede di consolidare le sue attività nel settore delle fonti di radiazione basate sul laser in un'entità indipendente chiamata Sourcelight.

Con questa iniziativa, Focused Energy sta gettando le basi per il trasferimento industriale di elementi basilari tecnologici selezionati emergenti dal suo sviluppo di fusione laser. Lo spin-off dimostra come la ricerca all'avanguardia possa stimolare la creazione di un nuovo settore: l'eccellenza scientifica viene tradotta in applicazioni industriali con un solido potenziale di crescita e creazione del valore.

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