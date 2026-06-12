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Con la crescente complessità degli ambienti commerciali e tecnologici, la creazione di una conoscenza condivisa tra diverse discipline è diventata un aspetto fondamentale. La Immersive Suite è stata progettata per una collaborazione attiva, in cui resoconti visivi, dati e contenuti tecnici vengono esplorati in modo interattivo. Ciò consente ai partecipanti di testare scenari, allineare prospettive e passare in modo più efficiente dalla discussione alla decisione.

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Meylin S. Loo, Responsabile delle comunicazioni e PR

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