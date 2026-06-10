Cursor , la principale piattaforma di coding di intelligenza artificiale su più modelli, oggi ha annunciato la formazione di team dedicati per servire la regione EMEA. L'espansione risponde allo slancio regionale, che quest'anno ha visto il fatturato EMEA triplicare su base trimestrale.

Il team EMEA di Cursor contribuirà ad espandere rapidamente la clientela, che comprende British Airways, BP, Deliveroo, Nokia, Sanofi e molte altre aziende nella regione. Cursor prevede di ampliare il suo personale EMEA fino a circa 200 collaboratori entro la fine dell'anno, con assunzioni nelle aree commerciali, ingegneristiche, customer success e operative.

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