Biocytogen oggi ha annunciato che la sua struttura di Boston dedicata alla ricerca ha ricevuto la Full Accreditation da parte di AAALAC International, organizzazione riconosciuta a livello mondiale, dedicata alla promozione dell'eccellenza nella cura e nell'impiego degli animali da laboratorio.

L'accreditamento riflette il continuo impegno di Biocytogen a mantenere gli standard più elevati di benessere per gli animali, integrità scientifica ed eccellenza operativa nelle sue attività di ricerca preclinica e scoperta di farmaci.

La struttura di Biocytogen a Boston serve da hub principale a sostegno del crescente portafoglio di competenze in ambito di scoperta di farmaci e ricerca traslazionale. La struttura consente lo svolgimento di un'ampia gamma di studi in vivo a supporto di terapie anticorpali, anticorpi multispecifici, ADC, terapie cellulari e altri programmi innovativi di farmaci biologici per partner farmaceutici e biotecnologici a livello mondiale.

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