ThetaRay , leader nell'infrastruttura AI per la conformità anticrimine nel settore finanziario, oggi ha presentato Trova il money mule a Money20/20 Europe. Il gioco online dai ritmi rapidi è una versione di "Dov'è Wally" dedicata alla conformità e pensata per l'era dell'AI, creata per colmare il divario tra le complesse infrastrutture bancarie e il ruolo del pubblico nella lotta alla criminalità internazionale.

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In questo gioco, i partecipanti devono individuare un money mule nascosto, ma in bella vista, in cinque dinamiche ambientazioni della vita di tutti i giorni, dalla corsa mattutina verso un aeroporto fino alle vivaci file di un festival olandese dei tulipani.

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