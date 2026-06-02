comforte AG, un leader globale nella sicurezza incentrata sui dati per ambienti HPE Nonstop, oggi ha annunciato il lancio di TAMUNIO Assure , una soluzione realizzata appositamente per HPE Nonstop che aiuta le organizzazioni a modernizzare la sicurezza crittografica senza riscrivere l'applicazione o interrompere sistemi mission-critical.
TAMUNIO Assure aiuta le organizzazioni a migliorare la sicurezza SSH e SSL/TLS, centralizzando chiavi, credenziali, certificati e secret e automatizzando la gestione del ciclo di vita di certificati e chiavi nei sistemi HPE Nonstop.
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