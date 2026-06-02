Con il lancio odierno di AI Shopping Assistant , Fit Analytics Innovation va oltre il ciclo dell'entusiasmo per l'intelligenza artificiale per offrire il livello di guida informale desiderato dai consumatori di abbigliamento di oggi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260602664656/it/

AI Shopping Assistant - Fit Analytics Innovation

Due anni fa, Fit Analytics Innovation ha fatto l'impensabile: si sono ricomprati. Dopo un'acquisizione ad alto profilo da parte di Snap Inc., il team direttivo ha recuperato il pluripremiato Fit Finder, assicurandosi sedici anni di esperienza e informazioni sui dati. Quella scommessa sull'indipendenza è culminata nel lancio di AI Shopping Assistant, l'ultimo modulo disponibile nell'ambito della loro suite ampliata di prodotti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260602664656/it/

Maggiori informazioni : contact@fitanalytics.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire