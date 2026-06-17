Cognite , un leader globale in Industrial AI, oggi ha annunciato il lancio della sua offerta Integrated Supply Chain. Questa nuova area di soluzioni estende la Cognite AI and Data Platform oltre lo stabilimento, fornendo ai team industriali visibilità in tempo reale, approfondimenti e contesto interfunzionale per colmare finalmente il divario di dati esistente da tempo tra le operazioni di produzione e quelle della catena di fornitura. L'integrazione di questi team autonomi consente alle organizzazioni di rispondere in modo più rapido e intelligente alle interruzioni interne o esterne, eseguire cambiamenti adattivi e fornire una migliore protezione dei margini.

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