CloudInteract, lo specialista di IA agentica e Amazon Connect, e Red Kite, il partner di distribuzione di Pega, hanno annunciato oggi una partnership di distribuzione congiunta per portare gli agenti vocali IA autonomi alle aziende sfruttando le piattaforme Pega e Amazon Connect. La partnership presenterà una soluzione di lavoro su Amazon Connect, Amazon Bedrock, che potrà essere vista in occasione di PegaWorld ® a Las Vegas, dal 7 al 9 giugno 2026.

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I primi casi d'uso riguardano i settori sanitario, dei servizi finanziari, assicurativo, pubblico e del BPO.

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Contatti per i media

CloudInteract (stampa UK e globale) Simon Leyland, CEO e co-fondatore sales@cloudinteract.io

CloudInteract (stampa USA) Nancy Van Delist, Responsabile commerciale, USA nancy.vandelist@cloudinteract.io

Red Kite Andrew Watchman, Socio amministratore e fondatore Andrew.Watchman@Redkite-solutions.com





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