ClickHouse, un leader nelle analisi in tempo reale, nel data warehousing, nell'osservabilità e nell'AI/ML ha annunciato oggi una notevole espansione del suo team dirigente globale per la strategia di commercializzazione (GTM), con in primo piano la nomina di Ed Lenta a Vicepresidente, Asia Pacifico e Giappone (APJ) . I nuovi incarichi fanno seguito allo slancio stabilito lo scorso anno con la nomina di Kevin Egan a Direttore commerciale , e riflettono l'investimento strategico di ClickHouse nell'ampliamento della sua organizzazione globale per soddisfare la crescente domanda dei consumatori.

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Ed Lenta, Vice President, Asia Pacific and Japan (APJ), ClickHouse

Lenta entra a far parte di ClickHouse per guidare gli sforzi di commercializzazione della società nella regione APJ. Lenta vanta un'ampia esperienza nell'ampliamento delle attività della piattaforma del cloud e dei dati nella regione, ultimamente come General Manager di Asia Pacifico e Giappone in Databricks, dove ha gestito le operazioni in più di venti Paesi e guidato team a contatto con i clienti al servizio di organizzazioni di ogni tipo, dalle startup alle grandi imprese, alla pubblica amministrazione. All'inizio della sua carriera, Lenta ha contribuito a trasformare Amazon Web Services e VMware da start-up a importanti fornitori di piattaforme nell'area APJ. Con sede a Singapore, Lenta avrà il compito di accelerare l'adozione e l'espansione di ClickHouse Cloud e del database open source nella regione, consentendo alle imprese e alle agenzie del settore pubblico di affrontare le crescenti sfide legate ai dati.

"ClickHouse sta emergendo come l'infrastruttura dati fondamentale per l'era dell'intelligenza artificiale, e l'opportunità strategica nell'Asia Pacifico e in Giappone è enorme", ha dichiarato Lenta. "Mentre aumentano i carichi di lavoro agentici, le aziende stanno riconsiderando la propria architettura dei dati in termini di velocità ed efficienza, e ClickHouse supera notevolmente i data warehouse tradizionali in termini di indicatori chiave di rapporto costi-prestazioni, quella combinazione unica è ciò che rende questa tecnologia così decisiva per la categoria. Sono entusiasta di creare i team e le partnership che aiuteranno le organizzazioni nella regione a sbloccare l'intero potere dell'analisi in tempo reale su vasta scala".

La nomina di Lenta in APJ è completata dalla recente assunzione di Takeshi Kaneko a Country Manager di ClickHouse Giappone . Kaneko porta con sé oltre vent'anni di leadership nel mercato tecnologico giapponese, compresi incarichi esecutivi senior presso Nutanix, dove ha avuto l'incarico di Presidente di Nutanix Japan, oltre a posizioni dirigenti presso Red Hat e Microsoft Japan.

L'azienda ha anche annunciato una serie di altre nomine di dirigenti GTM che rafforzano la sua organizzazione global dei ricavi:

Billy Schoeffel, Vicepresidente, Servizi finanziari , entra in azienda dopo oltre sei anni a capo dei servizi finanziari globali presso Snowflake, con precedenti incarichi dirigenti senior nelle vendite presso ServiceNow e nel settore del software aziendale.

, entra in azienda dopo oltre sei anni a capo dei servizi finanziari globali presso Snowflake, con precedenti incarichi dirigenti senior nelle vendite presso ServiceNow e nel settore del software aziendale. Kenneth Melero, Vicepresidente, Settore pubblico, si avvale di più di 30 anni di esperienza nel settore governativo a livello federale, statale e locale negli Stati Uniti, nel settore dell'istruzione e in contesti del settore pubblico a livello mondiale. Melero entra in ClickHouse da Chainguard, dove ha guidato la divisione delle vendite per il settore pubblico statunitense, e precedentemente è stato Vicepresidente regionale di Elastic.

si avvale di più di 30 anni di esperienza nel settore governativo a livello federale, statale e locale negli Stati Uniti, nel settore dell'istruzione e in contesti del settore pubblico a livello mondiale. Melero entra in ClickHouse da Chainguard, dove ha guidato la divisione delle vendite per il settore pubblico statunitense, e precedentemente è stato Vicepresidente regionale di Elastic. Maged Shehata, Vicepresidente, Architettura delle soluzioni globali , ha oltre 20 anni di esperienza nella progettazione delle soluzioni nei dati e nell'ambito IA. Recentemente in Snowflake, Shehata ha guidato i team di progettazione delle soluzioni nei settori retail e beni di consumo, servizi finanziari e sanitario, portando competenze che vanno dall'integrazione dei dati, alla governance dei dati, all'analisi in tempo reale, alle piattaforme dei dati aziendali in generale.

, ha oltre 20 anni di esperienza nella progettazione delle soluzioni nei dati e nell'ambito IA. Recentemente in Snowflake, Shehata ha guidato i team di progettazione delle soluzioni nei settori retail e beni di consumo, servizi finanziari e sanitario, portando competenze che vanno dall'integrazione dei dati, alla governance dei dati, all'analisi in tempo reale, alle piattaforme dei dati aziendali in generale. Andrew Straus, Vicepresidente, Strategia e operazioni del fatturato globale , vanta vent'anni di dirigenza nella strategia operativa e di commercializzazione nell'infrastruttura cloud e nel software aziendale, ricoprendo ruoli di responsabilità nei settori delle operazioni del fatturato e della strategia di commercializzazione presso Snowflake, Kong e HPE.

"Mentre le organizzazioni fanno a gara per modernizzare le proprie infrastrutture dei dati per le esigenze dell'IA agentica, noi investiamo decisamente nel team di livello mondiale necessario per servirle in tutto il mondo", ha dichiarato Kevin Egan, Direttore commerciale di ClickHouse. "La leadership di Ed in APJ, unita alla forza e alla portata dei talenti che entrano in azienda dal settore pubblico, dalle vendite strategiche, dall'architettura delle soluzioni e dalle funzioni di operazioni del fatturato ci mettono nella posizione di crescere con i nostri clienti ovunque si trovino".

L'espansione del team dirigente giunge in un periodo di slancio eccezionale per ClickHouse. La società ha recentemente superato i 250 milioni in fatturato annuale, più del triplo rispetto all'anno precedente e ha superato la soglia dei 4.000 clienti, aggiungendo più di 1.000 nuovi clienti in un solo trimestre. La gamma di clienti rappresentata alla conferenza degli utenti Open House 2026 dell'azienda riflette l'attuale profondità di ClickHouse nello stack aziendale, con relatori di Visa, Cisco, Intuit, Shopify, DoorDash, Mercado Libre, Zoox e Jump Trading. Queste nomine ai vertici sono un investimento diretto in quella crescita, aggiungendo la copertura regionale, i rapporti aziendali e l'infrastruttura operativa per supportare i clienti su larga scala.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database orientato alle colonne, veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale su scala. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente dati preziosi a partire da volumi enormi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Aziende leader quali Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart contano su ClickHouse per aiutare i team a ricavare dati preziosi e consentire di prendere decisioni più intelligenti tramite una piattaforma dati moderna, efficiente e scalabile. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com .

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