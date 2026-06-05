China Eastern Airlines (CEAir), una delle principali compagnie aeree cinesi, ha recentemente richiamato ampia attenzione per le sue pratiche sostenibili al Forum di Erhai 2026 sulla costruzione della civiltà ecologica globale, tenutosi nella Prefettura autonoma Bai di Dali, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina.

Il forum ha riunito oltre 260 rappresentanti di imprese cinesi e straniere, istituzioni accademiche, organizzazioni giovanili e media.

Nel suo intervento intitolato “Disegnare un paesaggio ecologico con rotte di volo verdi”, CEAir ha illustrato come abbia integrato in modo completo la filosofia dello sviluppo verde nella pianificazione strategica e nelle proprie operazioni.

Secondo CEAir, la compagnia ha compiuto importanti progressi nell’adozione del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF): solo nel 2025 ne ha consumato oltre 10.000 tonnellate, riducendo le emissioni di carbonio di una quantità equivalente all’assorbimento di circa 2,4 milioni di alberi.

Attraverso l’ottimizzazione della flotta, il ritiro degli aeromobili più datati e l’impiego di 21 veicoli specializzati per l’assistenza a terra alimentati con nuove energie, CEAir ha ridotto del 5,4% nel 2025 le emissioni di carbonio per unità di traffico.

L’innovazione verde è presente anche nei servizi ai passeggeri e nelle esperienze di viaggio offerte da CEAir.

Ad esempio, il servizio “Light Fly” di pasti a bordo su richiesta della compagnia riduce efficacemente gli sprechi alimentari; al tempo stesso, i voli a tema sostenibilità e le sezioni dedicate sul sito ufficiale, sull’app e sul mini-programma WeChat incoraggiano i passeggeri a scegliere modalità di viaggio a basso tenore di carbonio.

CEAir ha sostituito 53 tipologie di articoli di bordo con alternative realizzate in materiali biodegradabili e ha adottato contenitori alimentari ecologici. Per ogni tonnellata di questi contenitori, è possibile ridurre le emissioni di carbonio fino a 15,6 tonnellate.

Inoltre, l’introduzione di carrelli di servizio leggeri ha ridotto il peso complessivo degli aeromobili di oltre 1,6 tonnellate.

Gli sforzi della compagnia per la sostenibilità si estendono anche alla conservazione della biodiversità.

La compagnia gestisce un sistema professionale per il trasporto di animali vivi e ha completato con successo numerose operazioni transfrontaliere di trasporto di animali vivi.

I voli speciali di CEAir dedicati alla conservazione della biodiversità, come quelli incentrati sui gabbiani dalla testa nera del Lago Dianchi a Kunming, nella provincia dello Yunnan, hanno trasformato le cabine degli aeromobili in piattaforme aeree per la conservazione ecologica e l’educazione scientifica.

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Company: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contact: fangying

TEL: 8621-62683320

Email: ceapr@ceair.com

City: Shanghai





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