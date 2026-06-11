Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che il lancio di Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen , che comprende un'espansione di Dragon’s Dogma 2 , è previsto per il 9 ottobre 2026.

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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen logo

La serie Dragon’s Dogma consiste in giochi di azione in contesti fantasy in cui i giocatori si avventurano in un grande mondo aperto di spade e magia. Fin dal rilascio del primo gioco nel 2012, la serie è stata apprezzata a livello mondiale per caratteristiche di gioco come i suoi compagni di avventura “pawn” in grado di agire da soli, portando la serie a oltre 14 milioni di unità vendute complessivamente.

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