BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), uno dei maggiori gestori di investimenti in aree forestali al mondo, oggi ha annunciato l'acquisizione di circa 90.000 acri di aree forestali statunitensi precedentemente gestite da Jamestown, società globale di investimento e gestione immobiliare incentrata sul design. La piattaforma di aree forestali di Jamestown verrà integrata nel portafoglio della strategia principale per le aree forestali statunitensi di BTG Pactual TIG.

Il portafoglio di aree forestali di alta qualità comprende cinque stati degli Stati Uniti, inclusi circa 50.000 acri di pinete in Georgia e Alabama e circa 40.000 acri di foreste di latifoglie in Indiana, Pennsylvania e New York.

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