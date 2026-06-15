Boomi , l’impresa di attivazione dei dati per l’IA, oggi ha annunciato di essere stata nominata “ Pioniera ” nel Gartner® Emerging Market Quadrant per i No-Code Agent Builder (NCAB) . Gartner definisce il mercato degli NCAB come prodotti forniti in modalità SaaS che offrono un ambiente integrato di progettazione e runtime per creare, pubblicare e gestire agenti basati sull’IA senza l’uso di codice.

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Boomi Named a Pioneer in June 2026 Gartner® Emerging Market Quadrant for No-Code Agent Builders

Boomi considera questo riconoscimento una dimostrazione della propria rapida evoluzione da leader dell’integrazione e dell’automazione a piattaforma infrastrutturale agentica completa, che ne espande così il ruolo nel settore emergente dell’IA agentica.

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Referente per i media

Kristen Walker

Comunicazioni aziendali globali

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