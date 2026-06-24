Boomi , l'azienda specializzata in attivazione dei dati per l'AI, oggi ha annunciato i vincitori della regione EMEA dei suoi FY26 Boomi Customer Innovation Awards, al Boomi World Tour London , l'evento che si svolge il 23 e 24 giugno 2026 al Park Plaza Westminster Bridge, Londra.

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Boomi Announces Its FY26 EMEA Customer Innovation Award Winners

In tutta Europa, nel Medio Oriente e in Africa, una nuova generazione di organizzazioni sta ridefinendo ciò che significa essere una società guidata dai dati. I vincitori dell'EMEA Customer Innovation Award di quest'anno sono andati oltre la semplice implementazione della tecnologia, hanno essenzialmente cambiato il modo in cui le rispettive aziende operano, competono e crescono.

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Elliot Harrison

Boomi - Comunicazioni globali

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