Quest’anno segna la 35esima edizione del conferimento del Premio Blue Planet, il riconoscimento ambientale internazionale sponsorizzato dalla Asahi Glass Foundation, presieduta da Takuya Shimamura. Ogni anno la Fondazione seleziona due vincitori – persone o imprese – che abbiano apportato contributi significativi alla risoluzione di problemi ambientali globali. Il Consiglio di amministrazione ha selezionato i seguenti vincitori del Premio Blue Planet 2026.

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Dr. Linda S. Birnbaum (USA), Professor Edward Barbier (USA)

1. Dott.ssa Linda S. Birnbaum (USA), nata il 21 dicembre 1946

Già Direttrice del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Già Direttrice del National Toxicology Program (NTP)

La Dott.ssa Linda S. Birnbaum ha guidato ricerche d’avanguardia sulla tossicità degli inquinanti organici persistenti (POP), fornendo un contributo significativo al progresso della valutazione del rischio a livello internazionale.

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Tsuguhide Isemura, PhD

LA ASAHI GLASS FOUNDATION

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