Blue Cloud Ventures (BCV), società di venture capital focalizzata sulla crescita, incentrata sugli investimenti in società produttrici di software aziendale, ha annunciato la chiusura finale del suo quinto fondo, Blue Cloud Ventures V (BCV V). Questa tappa importante rafforza la continua missione dell'azienda per finanziare le società di riferimento nel settore destinate al successo nell'era dell'AI.

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Alla base della strategia di BCV c'è lo sviluppo di una forte convinzione e l'investimento in aziende potenzialmente in grado di definire o modificare interi settori.

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Christine Talty

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