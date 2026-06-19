Braskem (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), il più grande produttore di poliolefine nella regione delle Americhe e leader globale nella produzione di biopolimeri su scala industriale, ha annunciato oggi che Braskem Trading & Shipping (BT&S) ha celebrato il viaggio inaugurale di Blooming Future , un nave cisterna LR1 per prodotti chimici e petroliferi di prossima generazione progettata per il trasporto di materie prime essenziali con una maggiore efficienza e una più bassa impronta di carbonio. La nave è stata ufficialmente battezzata nel corso di una cerimonia tenutasi in Cina l'8 maggio .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260618317183/it/

Braskems Blooming Future

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260618317183/it/

Per informazioni per la stampa, contattare:



Braskem America del Nord, Europa e Asia

Stacy Torpey - stacy.torpey@braskem.com

Jessica Frank – jessica.frank@braskem.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire