BioIVT , il principale fornitore di soluzioni per campioni biologici e partner globale nella ricerca per lo sviluppo farmaceutico e diagnostico, oggi ha annunciato che presenterà il suo ampio portafoglio di soluzioni ADME-Tox e di competenze di ricerca nell'ambito di vari importanti eventi nel settore, tra cui il 2026 MPS World Summit e ISSX 16 th European Meeting .

L'MPS World Summit si svolge dal 26 al 29 maggio 2026 a Washington, D.C. I colleghi di BioIVT saranno disponibili presso lo stand 115 per parlare di questioni ed esigenze nell'ambito della ricerca, tra cui la preparazione, la gestione e l'utilizzo di tessuti e cellule di alta qualità necessari per sistemi microfisiologici (MPS), oltre a condurre studi e analisi biologiche ADME.

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