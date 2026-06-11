BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), una società globale operativa in ambito oncologico, ha annunciato oggi la presentazione di un vasto dataset di Fase 3 in pazienti affetti da leucemia linfocitica cronica o linfoma linfocitario a piccole cellule (CLL/SLL) di età pari o superiore agli 80 anni, da cui è emerso un beneficio duraturo con BRUKINSA dopo quasi 6,5 anni di follow-up, che ribadisce il suo ruolo di inibitore fondamentale della BTK.

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