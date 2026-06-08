Bending Spoons S.p.A. ("Bending Spoons"), azienda leader nel settore tecnologico, annuncia oggi di aver depositato pubblicamente una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 presso la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") relativa a una proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie.

Le tempistiche dell'offerta, il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta non sono ancora stati determinati. Bending Spoons ha presentato domanda per la quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Nasdaq Global Select Market con il ticker "BSP".

Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell'offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, IMI — Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell'offerta.

L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori, inclusa l’efficacia della dichiarazione di registrazione, e non vi è alcuna garanzia circa se e quando l'offerta verrà avviata o completata, né in merito alle dimensioni, al prezzo o agli altri termini definitivi dell'offerta.

L'offerta sarà effettuata esclusivamente tramite un prospetto. Le copie del prospetto preliminare relativo all'offerta, una volta disponibili, potranno essere richieste a:

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al +1 (866) 471-2526, o via email a prospectus-ny@ny.email.gs.com ;

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com ; oppure

Allen & Company LLC, Attention: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 9th floor, New York, New York 10022, per telefono al +1 (212) 339-2220, o via email a allenprospectus@allenco.com .

Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la SEC ma non è ancora efficace. Tali titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione diventi efficace. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di offerte di acquisto di titoli, e non costituirà un'offerta, una sollecitazione o una vendita in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi della normativa sui titoli vigente in tale giurisdizione.

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A proposito di Bending Spoons

Bending Spoons si fonda sulla convinzione che l'eccellenza operativa consenta una crescita efficiente attraverso acquisizioni. La società acquisisce aziende digitali, mette in atto trasformazioni profonde e ottimizzazioni continue per aumentarne i profitti in modo sostenibile e reinveste poi in ulteriori acquisizioni, alimentando così un volano di crescita. La società esegue questa strategia da oltre un decennio e, ad oggi, non ha mai ceduto un’azienda di rilievo.

Bending Spoons mira a immaginare la versione di maggior successo possibile dell’azienda acquisita e lavora per colmare il divario tra lo stato attuale e tale visione in modo rapido e completo. La trasformazione è tipicamente profonda e comprende la riorganizzazione dei team, il potenziamento delle tecnologie, la riprogettazione delle interfacce utente, l'accelerazione dello sviluppo del prodotto e il miglioramento del marketing e della monetizzazione. L'intelligenza artificiale è spesso sia una componente centrale della visione che uno strumento chiave per attuare la trasformazione.

La performance di Bending Spoons origina dalla sua Piattaforma — che comprende persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari — e riflette un intenso focus nel raggiungere straordinarie densità di talento, forza culturale e capacità tecniche.

Le aziende principali di Bending Spoons includono AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, komoot, Remini, StreamYard, Vimeo e WeTransfer. A marzo 2026, la società ha servito più di 500 milioni di utenti attivi mensili e più di 9 milioni di clienti paganti mensili.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260608224212/it/

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Christy Keenan

Bending Spoons S.p.A.

ck@bendingspoons.com





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