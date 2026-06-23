Bacardi Limited ha annunciato la chiusura di un'operazione che rende la società di proprietà della famiglia Bacardi l'unico proprietario della Teeling Whiskey Company e del marchio di whiskey irlandese TEELING®. I fondatori Jack e Stephen Teeling rimarranno ancora nell'azienda del brand, sviluppandone il futuro e promuovendone la crescita per il lungo termine come consulenti strategici.

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Three expressions of Teeling Irish Whiskey: Single Grain, Small Batch and Single Malt

L'annuncio odierno fa seguito all'ottimo rapporto esistente tra le due aziende fin dall'acquisizione da parte di Bacardi nel 2017 di una quota di minoranza nel produttore di whiskey con sede a Dublino. In seguito, Bacardi ha aumentato la propria quota fino a diventare l'azionista di maggioranza nel 2022.

“TEELING è il marchio perfetto per Bacardi”, ha commentato Mahesh Madhavan, AD, Bacardi Limited. “ Il marchio rappresenta la qualità, l'artigianato e un approccio ambizioso alla categoria con idee nuove e whiskey innovativi. Le centinaia di premi ricevuti testimoniano il successo del marchio. Il potenziale a lungo termine per la categoria del whiskey irlandese è enorme a livello globale, e con TEELING siamo perfettamente posizionati per cogliere tutte le opportunità”.

Da quando Bacardi ha instaurato il rapporto con la Teeling Whiskey Company, il marchio TEELING ha più che raddoppiato le dimensioni, ampliando significativamente la sua presenza globale. TEELING è oggi esportato in più di 80 mercati in tutto il mondo.

“Io e mio fratello sappiamo che, in Bacardi, TEELING è nelle mani migliori possibili”, ha affermato Jack Teeling, Cofondatore della Teeling Whiskey Company. “La nostra stretta collaborazione con il team Bacardi negli ultimi nove anni ci ha dato prova del fatto che, in quanto azienda a conduzione familiare, Bacardi apprezza il valore di tutto ciò che il marchio TEELING rappresenta e il suo impegno ad alzare l'asticella per il whiskey irlandese. Oggi, mentre TEELING e il nostro team eccezionale a Dublino entrano a far parte della famiglia Bacardi, siamo impazienti di vedere i successi che otterranno in futuro”.

Dalla sua fondazione nel 2012, la Teeling Whiskey Company ha lasciato il segno nel mondo del whiskey grazie al suo approccio originale alla creazione di whiskey irlandesi artigianali a produzione limitata. Oggi, TEELING è il World’s Most Awarded Irish Whiskey * , il whiskey irlandese più premiato al mondo, con la sua eccezionale qualità e un gusto apprezzato dai conoscitori esperti dei World Whiskies Awards, degli Irish Whiskey Masters, della International Wine & Spirit Competition e della San Francisco World Spirits Competition, e molti altri enti preposti al riconoscimento delle eccellenze nel settore. La TEELING Whiskey Distillery, che ha aperto le porte nel 2015 come la prima nuova distilleria a Dublino in più di 125 anni, costituisce una vetrina per la lavorazione artigianale che sta alla base del brand e ad oggi ha accolto oltre un milione di visitatori.

* Secondo World Whiskies Awards, 2019-2025

Bevi sempre responsabilmente.

Informazioni su TEELING Whiskey

La Teeling Whiskey Company è stata fondata nel 2012 per dare nuova vita al vecchio marchio di famiglia di whiskey irlandese TEELING e riportare a Dublino l'arte della distillazione artigianale. Da allora, Teeling è diventata l'azienda produttrice di whiskey irlandese più moderna, all'avanguardia dell'innovazione e con un'offerta di esclusivi whiskey irlandesi artigianali a produzione limitata. The Teeling Whiskey Distillery ha iniziato le attività nel 2015, segnando la prima nuova distilleria operante a Dublino in oltre 125 anni, e dalla sua apertura ha accolto oltre un milione di visitatori. Oggi, TEELING Whiskey viene esportato in oltre 80 mercati diversi e ha vinto più di 650 premi internazionali a riconoscimento della sua qualità. TEELING, la sua immagine commerciale e il logo con la fenice sono marchi registrati.

Informazioni su Bacardi Limited

Bacardi Limited, il maggior produttore privato di superalcolici al mondo, produce, commercializza e distribuisce superalcolici e vini. Il portafoglio dei marchi di Bacardi Limited comprende oltre 200 brand ed etichette, tra cui il rum BACARDÍ®, tequila PATRÓN®, vodka GREY GOOSE®, whisky scozzese blended DEWAR’S®, gin BOMBAY SAPPHIRE®, vermouth e vini frizzanti MARTINI®, tequila a base di agave blu al 100% CAZADORES® e altri marchi prestigiosi ed emergenti quali il whisky scozzese WILLIAM LAWSON’S®, il cognac D’USSÉ®, il whiskey americano ANGEL’S ENVY® e il liquore a base di fiori di sambuco ST-GERMAIN®. Fondata oltre 164 anni fa a Santiago de Cuba, la società a conduzione familiare Bacardi Limited conta attualmente circa 8.000 dipendenti, possiede impianti produttivi in 10 Paesi e territori e vende i propri marchi in oltre 160 Paesi. Bacardi Limited fa capo al gruppo di società Bacardi, comprendente Bacardi International Limited. Visita il sito www.bacardilimited.com o seguici su LinkedIn e Instagram .

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Informazioni per i media:

Ruth Dunne, Marketing Manager, TEELING whiskey

ruth@teelingwhiskey.com

Andrew Carney, Communications Director, Bacardi

acarney@bacardi.com





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