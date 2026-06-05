La teleconferenza sui risultati finanziari del primo trimestre 2026 di Multi-Color Corporation ("MCC") coprirà le prestazioni di MCC per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2026.

Quando:

lunedì 8 giugno alle 10:00 EDT

Conduttori:

Hassan Rmaile, Presidente e CEO e Kathleen Phelps, CFO

Accesso:

Gli investitori esistenti e potenziali possono accedere al sito dei dati per gli investitori (il "Sito dei dati") seguendo le istruzioni riportate nella sezione 2 qui sotto. Se in precedenza si è già effettuato l'accesso al sito dei dati per gli investitori, non è richiesta alcuna azione ulteriore poiché l'accesso rimane attivo. Si prega di inviare le richieste di accesso all'indirizzo e-mail indicato di seguito alla sezione 2 entro le 17:00 ET di venerdì 5 giugno . Il link alla diretta dei risultati finanziari del primo trimestre del 2026 verrà pubblicato sul sito dei dati per gli investitori.

Istruzioni per l'accesso al sito dei dati per gli investitori:

1. Accesso al sito dei dati

I detentori di quote ordinarie, quote privilegiate e warrant di Labels Buyer, LLC (la "Società"), i detentori di titoli emessi da Multi-Color Corporation e MCC Manufacturing, Inc. (collettivamente, gli "Emittenti") e i potenziali investitori (gli "Investitori"), gli analisti finanziari (nella misura in cui forniscono un'analisi di un investimento nella Società e nei titoli degli Emittenti), nonché alcune istituzioni di market making, possono accedere al sito dei dati per gli investitori della Società (il "Sito dei dati per gli investitori").

2. Richiesta di accesso al sito dei dati

Se è necessario accedere al sito dei dati, completare il documento di richiesta di accesso allegato sul nostro sito web e inviarlo all'indirizzo investor.relations@mcclabel.com

È possibile accedere al documento qui .

È possibile consentire l'accesso al sito dei dati solo a:

ciascun detentore di quote della Società che non sia un "Concorrente" (in base alla definizione riportata di seguito) e che sia parte del Terzo accordo modificato e riformulato della Società a responsabilità limitata, dell'11 maggio 2026 (come di volta in volta modificato o riformulato; di seguito l'"Accordo"), e che riconosca e accetti i propri obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni disponibili sul Sito dei dati;



ciascun detentore di warrant della Società che non sia un Concorrente e che riconosca e accetti i propri obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni disponibili sul Sito dei dati;



qualsiasi potenziale investitore in buona fede di quote e/o warrant della Società che non sia un Concorrente, il quale richieda l’accesso al Sito dei dati e attesti di essere un "acquirente istituzionale qualificato" ai sensi della Rule 144A del Securities Act statunitense o una persona non statunitense (come definita nel Regolamento S ai sensi del Securities Act) e accetti (x) di rispettare gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni disponibili sul Sito dei dati, e (y) di consegnare alla Società un documento di adesione all’Accordo (un "Documento di adesione) relativamente a qualsiasi acquisizione di quote della Società;



ogni detentore di titoli emessi dagli Emittenti;



qualsiasi potenziale investitore nelle obbligazioni emesse dagli Emittenti che non sia un Concorrente, che richieda l'accesso al Sito dei dati e attesti di essere un "acquirente istituzionale qualificato" ai sensi della Rule 144A del Securities Act; oppure



analisti finanziari (nella misura in cui forniscano ricerche e analisi relative agli investimenti nelle quote della Società o nelle obbligazioni emesse dagli Emittenti) e a istituzioni finanziarie seleizonate che svolgono attività di market making.



Per "Concorrente" si intende una società (i) la cui attività principale si svolge nello stesso settore o in un settore simile a quello della Società o delle sue controllate oppure (ii) che sia altrimenti in concorrenza con la Società o le sue controllate sotto un profilo "non de minimis"; a tal fine, il termine "Concorrente" include anche le affiliate di qualsiasi soggetto descritto ai punti (i) o (ii) di cui sopra; a condizione che un gestore patrimoniale o una società di investimento che, nell’ambito dei propri portafogli di investimento, controlli o gestisca entità in concorrenza con la Società e le sue controllate, non venga considerato un "Concorrente" a condizione che tali gestori patrimoniali o società di investimento mantengano e mettano in atto barriere informative efficaci che impediscano il flusso di informazioni riservate relative alla Società e alle sue controllate verso qualsiasi società in portafoglio controllata da tale gestore patrimoniale o società di investimento.

Gli investitori che sono diventati detentori di quote della Società a partire dalla data di entrata in vigore del piano di riorganizzazione concordato di Multi-Color Corporation Inc. e le sue società affiliate al debitore ai sensi del Capitolo 11 del Codice fallimentare statunitense (il "Piano") (ovvero l’11 maggio 2026) (tali detentori di quote, i "Detentori originari") sono stati considerati, ai sensi del Piano, aventi sottoscritto l’Accordo senza la necessità di consegnare pagine delle firme o documenti di adesione.

I detentori di quote della Società che non erano Detentori originari e non hanno ancora presentato un Documento di adesione, sono invitati ad accedere al Sito informativo sopra indicato per visionare il Documento di adesione, che dovrà essere compilato e inviato via e-mail insieme alle informazioni che la Società potrà ragionevolmente richiedere, all'indirizzo: legal@mcclabel.com .

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Multi-Color Corporation non rende disponibili pubblicamente le proprie informazioni finanziarie. L'accesso alla conferenza è limitato ai detentori di titoli emessi da Labels Buyer, LLC e dalle sue filiali, da investitori potenziali qualificati di tali titoli e a particolari analisi finanziari e market maker che si sono registrati per accedere al sito protetto dei dati.

Una registrazione della chiamata sarà presto disponibile sul sito protetto dei dati per gli investitori di Multi-Color.

Informazioni su Multi-Color Corporation

Multi-Color Corporation (MCC), fondata nel 1916, è la società leader globale di soluzioni di etichettatura di alta qualità, con un fatturato annuo di circa 3 miliardi di dollari a supporto di alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo in diversi settori, tra cui alimenti e bevande, prodotti per la casa e la cura della persona, vini e liquori e altre specialità. Con sede ad Atlanta, MCC si rivolge a proprietari di marchi nazionali e internazionali grazie alla sua presenza globale, con una gamma completa delle più recenti tecnologie di etichette in applicazioni sensibili alla pressione, da taglio e impilatura, a bobina, in-mold, con manicotti termoretraibili e a trasferimento termico. MCC conta su circa 12.275 collaboratori in oltre 90 stabilimenti in più di 25 paesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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James Waters

james.waters@mcclabel.com





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