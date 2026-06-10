Avanzanite Bioscience B.V., società farmaceutica di fase commerciale in rapida crescita specializzata nelle patologie rare, oggi annuncia l'espansione delle proprie attività in Spagna e la nomina di María Baquerizo López-Quectuy a Country Manager per il paese iberico, a seguito di un investimento di serie A del valore di 32 milioni di euro da parte di MVM Partners , annunciato nel mese di novembre 2025, e del recente debutto dell'azienda sul mercato francese . Avanzanite prosegue nel percorso di formazione di una propria piattaforma europea integrata per velocizzare l'accesso a terapie innovative destinate alle persone affette da patologie rare.

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María Baquerizo López-Quectuy, Country Manager, Avanzanite Spain

"La Spagna è una componente essenziale della visione europea di Avanzanite", è il commento di Adam Plich, co-fondatore e CEO di Avanzanite Bioscience.

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