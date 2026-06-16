Aurora Solar , la piattaforma leader mondiale nella progettazione e vendita di impianti solari, oggi ha annunciato l’integrazione della modellazione dello stoccaggio in HelioScope. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di dimensionare lo stoccaggio, modellarne le prestazioni ed eseguire l’analisi finanziaria nello stesso ambiente in cui progettano l’impianto.

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A preview of how storage modeling is integrated into the design workflow in HelioScope for fast iteration and optimization of solar-plus-storage projects

Ciò che un tempo richiedeva tre strumenti – progettazione, modellazione dello stoccaggio e analisi finanziaria – ora avviene in un’unica soluzione, dal layout a una relazione pronta per la banca mutuante che i responsabili del progetto possono presentare direttamente per il finanziamento.

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Karen DeVincent-Reinbold

Direttrice comunicazioni e PR

press@aurorasolar.com





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