La società sportiva globale PUMA e lo stilista visionario Salehe Bembury hanno ospitato un'esperienza immersiva al The Row DTLA, celebrando la loro collaborazione in vista del più grande torneo di calcio al mondo. L'iniziativa ha trasformato la storica location in una serie di ambienti interattivi, offrendo ai visitatori uno sguardo nel mondo creativo alla base del sodalizio. Sullo sfondo di Los Angeles, l'evento ha portato il calcio oltre il campo da gioco e nella vita di tutti i giorni attraverso la lente del suono e del design.

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PUMA and Salehe Bembury Host Immersive Sound-Inspired Experience ahead of Football’s Biggest Tournament at The Row DTLA

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