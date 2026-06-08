ARIS, la piattaforma base per il contesto dei processi per l'adozione dell'IA aziendale, ha annunciato oggi la propria collaborazione con Amazon Web Services (AWS) a sostegno delle organizzazioni che si muovono all'interno di requisiti di sovranità digitale sempre più complessi, in concomitanza all'accelerazione registrata dalla trasformazione guidata dall'IA.

Numerose imprese europee si trovano ad affrontare una crescente pressione per garantire che i dati sensibili operativi e aziendali rimangano sotto la governance e il controllo normativo europei. Tramite la soluzione AWS European Sovereign Cloud (ESC), saranno in grado di integrare capacità avanzate cloud e IA con una separazione operativa ottimizzata, governance basata nell'UE e rigorosi controlli di residenza dei dati.

ARIS fornirà supporto ai clienti che desiderano rendere operativa in modo sicuro l'IA e su larga scala all'interno di questi limiti, offrendo l'intelligence dei processi, la governance e il contesto operativo necessari per una distribuzione aziendale dell'IA sicura.

"L'IA sta passando rapidamente dalla fase di sperimentazione a quella di esecuzione operativa, ma le organizzazioni non possono ampliare l'uso dell'IA senza fiducia, visibilità e controllo", ha dichiarato Guillaume Bacuvier, CEO di ARIS. "Per molte aziende europee, la sovranità digitale si impone ora come un requisito aziendale strategico. La nostra collaborazione con AWS aiuta le organizzazioni a innovare con sicurezza, garantendo che l'IA operi entro processi aziendali regolamentati e parametri operativi affidabili".

Gestita interamente da residenti dell'UE ai sensi del diritto UE, ESC fornisce una residenza ottimizzata dei dati, resilienza operativa e governance indipendente in Europa.

"Con la creazione di un cloud europeo a livello di infrastruttura, operazioni e governance, stiamo consentendo alle organizzazioni di innovare con sicurezza, mantenendo il controllo completo sui loro asset digitali", ha dichiarato Stéphane Israël, direttore esecutivo di AWS European Sovereign Cloud e per la sovranità digitale.

Mediante l'integrazione unificata della piattaforma di intelligence di ARIS con le capacità dei processi del cloud sovrano AWS, le organizzazioni possono creare le basi operative necessarie per:

Adeguare le iniziative di trasformazione IA a contesti aziendali rigorosamente regolamentati

Migliorare la visibilità e il controllo all'interno di operazioni aziendali complesse

Sostenere i requisiti di conformità normativa e sovranità dei dati

Sviluppare gemelli digitali affidabili e modelli operativi pronti per l'IA

"Le aziende si rendono sempre più conto che il contesto dei processi sta diventando il livello di controllo e comprensione che consente all'IA di fornire un valore aziendale misurabile", ha aggiunto Bacuvier.

INFORMAZIONI SU ARIS

ARIS è la piattaforma di base per il contesto dei processi dedicata all'implementazione dell'IA aziendale. Grazie all'integrazione di mining, modellazione e analisi dei processi in un'unica piattaforma unificata, ARIS aiuta le organizzazioni globali leader a passare dalla fase di sperimentazione dell'IA a un'esecuzione scalabile, generando efficienza, riducendo i rischi e offrendo risultati aziendali misurabili.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.aris.com .

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Tom Pressley

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