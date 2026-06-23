Araris Biotech AG, azienda che promuove una pipeline diversificata di terapie a base di farmaci anticorpo-coniugati (“ADC”), e Taiho Oncology, Inc., società specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di nuovi trattamenti per neoplasie ematologiche maligne e tumori solidi, entrambi membri del gruppo Taiho, oggi hanno annunciato che il primo paziente ha ricevuto il trattamento in uno studio clinico di fase 1 su ARC-02, un farmaco anticorpo-coniugato (ADC) anti-CD79b per il trattamento del linfoma non-Hodgkin (NHL).

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ARC-02 si lega selettivamente alle cellule B positive al CD79b e rilascia auristatina E monometilata (MMAE), un principio attivo antitumorale clinicamente provato, direttamente nelle cellule tumorali. Si tratta del primo candidato clinico generato utilizzando la tecnologia ADC proprietaria di Araris, AraLinQ®, e il principio attivo legante Arastatin™, progettato per garantire un rilascio intracellulare preciso e ridurre al minimo l'impatto sui tessuti sani.

“La somministrazione di ARC-02 al primo paziente segna un traguardo storico per Araris, mentre entriamo nella fase clinica e iniziamo a tradurre la nostra piattaforma innovativa di ADC in potenziali vantaggi per i pazienti”, ha affermato Philipp Spycher, PhD, CSO e fondatore scientifico di Araris.

“Mentre ARC-02 viene inizialmente sviluppato per combattere le neoplasie ematologiche maligne, il suo molteplice profilo di sicurezza osservato in studi preclinici può anche supportare una più ampia applicazione in altre indicazioni terapeutiche, comprese le malattie autoimmuni”, ha dichiarato Isabella Attinger-Toller, PhD, CTO e cofondatrice di Araris.

“Questo traguardo rappresenta la prima esperienza umana con la nuova piattaforma Araris e segna l'espansione di Taiho nello sviluppo clinico degli ADC in ambito oncologico”, ha dichiarato Harold Keer, MD, PhD, Direttore sanitario di Taiho Oncology. “Siamo impazienti di vedere i risultati di questo studio clinico e di promuovere altri agenti di Araris nelle cliniche”.

Informazioni su AraLinQ®

AraLinQ® è la tecnologia ADC di Araris, che consente l'aggancio sito-specifico del principio attivo a un sito di attacco privilegiato su uno specifico residuo di amminoacido (Q295) all'interno della struttura Fc dell'anticorpo nativo. I dati preclinici dimostrano che, quando un principio attivo viene fissato a questo sito utilizzando i linker proprietari di Araris, l'anticorpo conserva prestazioni quasi identiche (ad es., farmacocinetica e funzioni effettrici) rispetto all'anticorpo originale non coniugato. Inoltre, il linker-payload è connesso all'anticorpo attraverso un legame isopeptidico molto forte, che risulta in stabilità eccezionale. Una volta entrato in una cellula tumorale attraverso l'internalizzazione mediata dall'anticorpo, il linker può essere facilmente spezzato per rilasciare il principio attivo. Tutte e tre queste proprietà sono fattori chiave per consentire il rilascio efficiente del principio attivo e ottimizzare l'efficacia degli ADC. I linker di AraLinQ® sono idrofili, caratteristica che li rende solubili e resistenti all'aggregazione in soluzioni acquose come il sangue. Inoltre, questo linker può avere strutture ramificate uniche che permettono di creare ADC per trasportare payload multipli di tipi diversi. AraLinQ® consente la creazione di ADC in un'unica fase, utilizzando anticorpi “pronti all'uso”, nativi o progettati appositamente. Il processo è rapido, efficiente in termini di costi e facilmente scalabile senza la necessità di una sintesi personalizzata degli anticorpi.

Informazioni su Arastatin™

Arastatin™ è una nuova tecnologia linker-payload a base di MMAE (auristatina E monometilata) e un linker peptidico idrofilo proprietario di Araris. Arastatin™ è designato specificamente per essere utilizzato con AraLinQ®, la tecnologia ADC sito-specifica di Araris, che consente la coniugazione diretta del linker-payload MMAE a Q295 di anticorpi nativi, pronti all'uso in un unico passaggio. In studi preclinici, è stato osservato che gli ADC a base di Arastatin™ sono molto potenti, stabili e ben tollerati tra i diversi anticorpi rispetto agli ADC disponibili sul mercato.

Informazioni su Araris Biotech AG

Araris Biotech AG, società interamente controllata da Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., è un'azienda biotecnologica leader nel settore, pioniera nel futuro dei coniugati anticorpo-farmaco (ADC), che ridefinisce l'intero paradigma della terapia oncologica mirata e oltre. La visione di Araris è quella di un mondo senza chemioterapia e la sua tecnologia proprietaria di coniugazione e la sua innovativa tecnologia di payload multipli rappresentano un salto quantistico nella progettazione degli ADC, consentendo la trasformazione di qualsiasi anticorpo in un ADC, con l'obiettivo di migliore sicurezza ed efficacia. Permettendo il fissaggio a un solo anticorpo di payload antitumorali multipli e sinergistici in un processo monofase efficiente, Araris sta creando una nuova generazione di agenti antitumorali finalizzati a fornire la potenza della chemioterapia combinata in modo mirato per affrontare le sfide persistenti della resistenza tumorale. Per maggiori informazioni sulla nostra scienza e pipeline, visitare https://www.ararisbiotech.com/ .

Informazioni su Taiho Oncology, Inc.

La missione di Taiho Oncology, Inc. è quella di migliorare le vite dei pazienti oncologici, delle loro famiglie e di chi li assiste. L'azienda è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di agenti antitumorali somministrati per via orale per vari tipi di tumore. Taiho Oncology vanta una solida pipeline di candidati clinici a piccole molecole, mirati a trattare tumori solidi e neoplasie ematologiche maligne, con altri candidati in via di sviluppo pre-clinico. Taiho Oncology è una controllata di Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., che fa parte di Otsuka Holdings Co., Ltd. Taiho Oncology ha sede a Princeton, New Jersey e controlla le attività dell'azienda madre in Europa e in Canada, con sedi a Baar, Svizzera e Oakville, Ontario, Canada.

Per maggiori informazioni, visitare https://www.taihooncology.com/ , e seguire l'azienda su LinkedIn e X .

Taiho Oncology e il logo Taiho Oncology sono marchi di fabbrica registrati di Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Araris e AraLinQ sono marchi di fabbrica di Araris Biotech AG.

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Araris Biotech AG

Filippo Mulinacci, CBO

partnering@ararisbiotech.com



Taiho Oncology

Leigh Labrie

+1 609.664.9878

llabrie@taihooncology.com





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