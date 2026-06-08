Aptiv PLC (NYSE: APTV), un leader globale nel settore della tecnologia industriale, oggi ha annunciato il lancio del sistema Advanced Occupancy Classification (AOC), la prima soluzione del settore per il rilevamento di presenza che utilizza solo una telecamera interna all’abitacolo. Il sistema semplifica l’architettura del veicolo eliminando i tradizionali componenti meccanici integrati nei sedili, abilitando al contempo un’intelligenza di bordo di nuova generazione.

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Aptiv’s Advanced Occupancy Classification (AOC) replaces traditional in-seat hardware with a vision-based software solution—reducing both system complexity and cost.

Sviluppato sulla base di oltre vent’anni di leadership di Aptiv nel rilevamento di presenza, AOC è una soluzione software avanzata che sfrutta l’intelligenza artificiale (IA) e la visione artificiale per classificare con precisione le persone presenti in base a parametri quali altezza, peso e posizione del corpo.

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Lisa Scalzo

Comunicazioni aziendali Aptiv

lisa.scalzo@aptiv.com

Ariel Gavilan

Comunicazioni aziendali Aptiv

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