Yokohama ospiterà la Conferenza annuale 2028 organizzata dalla Organization for Human Brain Mapping (OHBM 2028), tra i principali eventi internazionali dedicati alle neuroscienze, e la città si conferma ancora una volta come polo globale delle convention e degli scambi accademici a livello mondiale. La conferenza, che si svolge solamente per la seconda volta in Giappone, si svolgerà presso il centro PACIFICO Yokohama dal 18 al 22 giugno.

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YOKOHAMA JAPAN'S FIRST PORT OF CALL

OHBM è un'importante associazione accademica internazionale attiva nei campi della diagnostica cerebrale per immagini, delle neuroscienze e della ricerca sulle patologie correlate. Il congresso annuale richiama da tutto il mondo oltre 3.000 ricercatori, professionisti sanitari e rappresentanti del settore.

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Yuki Hori

Responsabile del team eventi commerciali

Ufficio del turismo di Yokohama

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