Amazfit, importante marchio globale di dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health, oggi ha presentato Amazfit Balance 3 e Amazfit Balance Ultra , l'ultima aggiunta alla serie Balance e agli orologi hero per il nuovo Hybrid Training System di Amazfit, che connette il tracciamento delle prestazioni con la guida dell'allenamento intelligente attraverso la Zepp App.

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Built around how modern athletes train today, Balance 3 and Balance Ultra are designed for people balancing strength, endurance, recovery, work, stress, and daily life. The devices serve as the engine layer of the connected Hybrid Training ecosystem, capturing how users train, recover, and respond over time.

I prodotti sono stati presentati in occasione di un evento di lancio a New York durante una tavola rotonda ospitata da importanti figure del mondo del fitness e dalla comunità HYROX.

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