Amazfit, un marchio di punta globale di dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), oggi ha annunciato Helio Strap Pro , un sistema di allenamento indossabile progettato per aiutare gli atleti HYROX e ibridi a comprendere meglio come funziona il loro corpo sotto pressione.

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Amazfit Introduces Helio Strap Pro, Bringing Body-Worn Movement Intelligence to HYROX and Hybrid Training

Basandosi sul modello Helio Strap senza schermo, Helio Strap Pro aggiunge un sensore di movimento dedicato, indossato in vita, che rileva i movimenti del tronco e la stabilità del corpo durante l'allenamento. Insieme al rilevamento della frequenza cardiaca sulla parte superiore del braccio e gli smartwatch Amazfit compatibili, il sistema offre un quadro più completo dello sforzo cardiaco, la qualità del movimento e il carico muscolare rispetto al solo monitoraggio da polso.

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