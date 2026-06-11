In occasione del Visa Payments Forum 2026, Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato nuove funzionalità riguardanti l’IA, le stablecoin e i token, studiate per aiutare i clienti a promuovere la nuova generazione del commercio. Queste innovazioni rispecchiano un obiettivo semplice: garantire che fiducia, sicurezza e controllo evolvano di pari passo con esperienze commerciali sempre più rapide, automatizzate e intelligenti.

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Nel suo intervento di apertura Jack Forestell, Direttore prodotti e strategia presso Visa, ha delineato come due cambiamenti fondamentali – l’intelligenza artificiale e le stablecoin – stiano trasformando il trasferimento di denaro riguardo sia al front-end (l’interfacciamento con gli utenti) sia al back-end (l’infrastruttura che lo rende possibile) e come Visa stia consentendo ai clienti di partecipare a tali cambiamenti.

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