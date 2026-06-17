Airship , l'azienda specializzata in esperienza del cliente incentrata su dispositivi mobili, oggi ha annunciato che DIE ZEIT, una delle case editrici più grandi e prestigiose della Germania, ha trasformato con successo la presenza della sua app mobile, facendo alzare il rating dell'app store di Google Play da 2,7 stelle all'inizio del 2026 al rating quasi perfetto di 4,9 stelle.

In un momento in cui molti editori tradizionali assistono al crollo del numero dei lettori, DIE ZEIT sta crescendo, raggiungendo nel 2025 una diffusione inedita e realizzando un ecosistema digitale attorno al brand.

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