Airgain , Inc. (NASDAQ: AIRG) , un fornitore leader di soluzioni avanzate di connettività wireless, oggi ha annunciato la continua espansione del suo portafoglio di connettività mission-critical con FirstNet®, realizzato con AT&T – la rete della pubblica sicurezza in America – per supportare le comunicazioni affidabili, ad alte prestazioni per le agenzie di pubblica sicurezza, servizi pubblici e operazioni sul campo in tutti gli Stati Uniti.

Ampliando le proprie capacità di connettività per la pubblica sicurezza, Airgain ha recentemente aggiunto MegaFi 2™ e MegaGo 2™ al suo portafoglio. In quanto soluzioni FirstNet MegaRange™, che utilizzano la tecnologia High Power User Equipment (HPUE), i due router trasmettono con una potenza sei volte superiore esclusivamente su Banda 14, a livello nazionale, uno spettro di alta qualità riservato dal governo per la pubblica sicurezza su FirstNet.

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