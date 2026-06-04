Aircall, la piattaforma di comunicazioni con i clienti basata sull'IA preferita da oltre 23.000 aziende in tutto il mondo, oggi ha annunciato l'acquisizione di Piper AI, un'azienda specializzata in intelligence dei ricavi e orchestrazione agentica delle vendite. Con Piper, Aircall amplia la sua piattaforma oltre la conversazione stessa, dando ai team commerciali gli strumenti per agire automaticamente su ogni interazione, su ogni canale, dal primo tocco alla chiusura dell'affare.

Aircall alimenta già le conversazioni che generano ricavi.

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Coltin Kinsey

coltin.kinsey@aircall.io





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